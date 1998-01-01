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إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس بالخليل

الثلاثاء 09 أبريل 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، العشرات من التلاميذ والمعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة، في ساحات ومحيط وداخل اسوار مدارس الخليل الأساسية، وطارق بن زياد، والهاجرية الأساسية، وخديجة بنت خويلد الأساسية، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف التلاميذ وعدم انتظام الدراسة، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من مركبات المواطنين وصادرت مفاتيحها ومنعت أصحابها من التحرك في المنطقة.

واكد عدد من المعلمين في المدارس المذكورة عدم انتظام الدراسة بالشكل المعتاد حتى اعداد الخبر، بسبب اخلاء بعض المدارس من التلاميذ وانتشار الغاز في الصفوف.

يذكر أن معلمي وتلاميذ هذه المدارس يتعرضون وبشكل متواصل وشبه يومي، لاعتداءات قوات الاحتلال التي تتمركز على الحواجز العسكرية الدائمة: أبو الريش الواقع غرب الحرم الابراهيمي الشريف، وحاجز "160" الرجبي الواقع جنوب الحرم الابراهيمي، التي نصبتها على مداخل البلدة القديمة في الخليل.

#إصابات #الاحتلال

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