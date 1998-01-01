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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 09 أبريل 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن جيش الاحتلال اعتقل عز الدين مصطفى أبو حسين (26عاما)، وأنس سلهب التميمي، وعمر عبد الرؤوف أبو سنينة، وأنس حاتم قفيشة (25عاما) من مدينة الخليل، واقتادهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، الى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدتي السموع وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي الظاهرية ودورا، ومخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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