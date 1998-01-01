عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى واعتقالات في الضفة فجر اليوم

القدس المحتلة/سما/

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية.



وبدأت الاقتحامات صباح اليوم، وتسمر حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفق ما نقلت مصادر إسرائيلية.



وكان ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل)، دعا لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات (كنيست).



وحثّ الاتحاد أنصاره على انتخاب الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى، لصالح اليهود، وبناء (الهيكل) المزعوم في ساحات الحرم،القدسي.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت (5) مواطنين، خلال حملة اعتقالات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وعرف منهم:

1. الطفل زيد أحمد بعجاوي- يعبد جنوب جنين

2. أنس حاتم قفيشة- الخليل

3. عز أبو حسين- الخليل

4. عمر عبد الرؤوف أبو اسنينة- الخليل

5. انس سلهب - الخليل

وأشارت المصادر، إلى أنّ شاب خلال مواجهات عنيفة اندلعت في عزون شرق قلقيلية، فيما قامت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المنازل في المنطقة.