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ابو مرزوق : لو نرضى بسيناء وطنا بديلا الفلسطينيين فيما يعرف بصفقة القرن

الثلاثاء 09 أبريل 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق : لو نرضى بسيناء وطنا بديلا الفلسطينيين فيما يعرف بصفقة القرن


غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الثلاثاء، إنّ خبر اقتطاع جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة بدأ يتكرر بين الحين والآخر.

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، أنّ هذا المشروع مرفوض من شعبنا بكافة أحزابه وقواه، ولن نرضى عن فلسطين بديلاً، ولا عن التحرير طريقاً، ولا عن المقاومة وسيلةً.

وأشار، إلى أنّه قد يكون هذا الخبر جزءا من صفقة القرن المرفوضة، ولن ندعها تمر فهي تستهدف قضيتنا الوطنية أساسا.

وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها قيادي من حماس بالإشارة الى "وجود" مثل ذلك المشروع الذي يستهدف ضم جزء من سيناء لغزة ضمن رؤية ترامب لتصفية القضية الفلسطينية. 

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