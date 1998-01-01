بوتين يدين اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، في موسكو، إدانة بلاده لقرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وقال بوتين "فيما يخص الاعتراف الأمريكي في الجولان جزءًا من الأراضي الإسرائيلية، فإنكم تعلمون موقف روسيا، وتم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية"، مؤكدًا أن "هذا القرار يتناقض مع القرارات المناسبة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 آذار/مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وفي وقت سابق من اليوم أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أنه "من الصعب التوصل إلى أي اتفاقات حول سوريا مع الولايات المتحدة بعد قرارها بشأن الجولان".

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية، الاثنين ان "من الصعب التحدث مع الأمريكيين بعد هذا القرار الذي ينتقده الكثيرون في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب التوصل إلى أي اتفاقات معهم"، مشيرًا إلى أن "حكومة الولايات المتحدة أكدت سابقا تمسكها بمبدأ وحدة أراضي سوريا، لكن هل سيقدم الأمريكيون الآن على الالتزام بمثل هذا الموقف؟".

وشدد لافرينتييف، على أن "القرار الأمريكي حول الجولان لا يغير حقيقة تبعيته إلى سوريا، والاعتراف أحادي الجانب من قبل أي دولة لا يغير أي شيء هنا، لأن القانون الدولي هو العامل الساري هنا".