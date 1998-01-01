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الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ3 درجات

الثلاثاء 09 أبريل 2019 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة ترتفع وتصبح أعلى من معدلها بـ3 درجات


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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