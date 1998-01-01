بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي بمشاركة 40 قائمة

القدس المحتلة / سما /

افتتحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء اسرائيل ، صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ21، حيث تشارك 40 قائمة بالسبق الانتخابي الذي يأتي على وقع احتدام المنافسة بين معسكري اليمن والمركز وخوض الأحزاب العربية الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

وافتتحت في هذا اليوم 10720 صندوقا ، وخصص 3949 صندوقا لذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي الإعاقات. كما سيقام 191 صندوقا في المستشفيات، 58 صندوقا في السجون و96 خارج البلاد، ويصل عدد أصحاب حق الاقتراع هذه الانتخابات 6.339.279 مليون ناخب، منهم نحو 950 ألفا من المواطنين العرب.

وكثفت قائمتا تحالف الموحدة والتجمع، وتحالف الجبهة، من دعواتها للمواطنين العرب للمشاركة بالانتخابات ورفع نسبة التصويت، حيث تشهد بأوسط بعض المواطنين حالة من اللامبالاة ه للعزوف عن المشاركة والتصويت بسبب تفكيك القائمة المشتركة التي كانت ممثلة بـ13 نائبا في انتخابات 2015.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات سيصل إلى 4.7 مليون صوت، وعليه، فإن القوائم تحتاج إلى 153 ألف صوت لتجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست بأربعة مقاعد، حيث يحتاج كل مرشح إلى 39.2 ألف صوت، ليفوز بعضوية الكنيست.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في نسبة التصويت بعد أن كانت النسبة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في انتخابات الكنيست الـ17 عام 2006 3.5 %، لترتفع في العام 2009 إلى 64.7%، وفي العام 2013 إلى 67.8%، فيما وصلت نسبة التصويت في العام 2015 إلى 72.3%، وسط توقعات بأن تصل نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الـ21 إلى 75%.