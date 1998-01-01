قناة عبرية تكشف الاسباب التي ادت لتفجر المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الاثنين، أن فشل المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية هو رفض الأخيرة مطالب للأسرى المتمثلة برفع العقوبات كاملة عن جميع الأسرى، وإعادة الزيارات المحروم منها أسرى غزة بقرار من المجلس الوزاري المصغر الكابنيت.

وبحسب القناة، فإن هذه المطالب أدت لانفجار المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون. مشيرةً إلى أن ممثلين عن مجلس الأمن القومي والشاباك شاركوا في المفاوضات.

وأشارت إلى أن الطلبات الأخرى تم الموافقة على معظمها، إلا أن طلب رفع العقوبات والسماح بزيارة أسرى غزة فجر المفاوضات.

وتحاول إسرائيل الضغط على حركة حماس من خلال حرمان أهالي أسرى القطاع من زيارات عوائل أسرى الحركة.