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هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...

الثلاثاء 09 أبريل 2019 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...


غزة /سما/


أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع معالي وزير الخارجية الإيراني د. محمد جواد ظريف مواسيا إياه فيما وقع من كارثة إنسانية ضربت إيران على مدى الأسابيع الماضية بسبب الفياضانات والأمطار الغزيرة في معظم مناطق البلاد.
واستعرض هنية خلال الاتصال المطول، مع معالي الوزير آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالغطرسة الأمريكية ومحاولاتهم تغطية الاجرام الصهيوني الذي طال القدس والضفة الغربية والحصار الظالم المفروض على غزة مشددا على اهمية التنسيق لمواجهة الأخطار الاستراتيجية التي تحيط بقضية فلسطين والأمة الاسلامية .
كما اشاد بالدعم الذي تقدمه ايران للمقاومة وللشعب الفلسطيني .
وفي سياق متصل تطرق هنية الى مفاعيل مسيرات العودة وما افضت اليه من تفاهمات على طريق كسر الحصار وانهاء الاحتلال معبرا عن شكره لمصر وقطر وللأمم المتحدة .
واكد على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن مشددا ايضا على الدور المنوط بالأمة في مواجهة خطر محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى، وتعزيز التحرك في المحافل الدولية والدبلوماسية لحماية الحق الفلسطيني .

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