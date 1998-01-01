عرض سويسري في سادس أيام مهرجان رام الله للرقص المعاصر

رام الله / سما /

في سادس أيام مهرجان رام الله للرقص المعاصر في نسخته الرابعة عشرة، قدمت اليوم الاثنين، فرقة Cie Linga السويسرية عرضا بعنوان Flow، على المسرح البلدي في مبنى بلدية رام الله.

صمم العرض الذي استمر لمدة 60 دقيقة، ماركو كانتلوبو، وكاتارزينا جدانيس، حيث استلهمت الفرقة العرض من الأداء المدهش للحركات الطبيعة والحيوانات والطيور، هذه التشكيلات المرنة والسائلة القادرة على تعديل سرعتها واتجاهها على الفور دون فقدان تماسك الفضاء.

ويمثل هذا العرض أول تعاون مع دويتو كوري فرنسي، الذي قام بتأليف الموسيقى وعزفها على المسرح.

يشار الى الفرقة أنتجت أكثر من 40 عرضا، وتتميز عروضها بالمفردات الخاصة بها والتي تتناغم مع القضايا السياسية والاجتماعية.