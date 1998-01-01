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ردا على قرار ترامب.. ايران تصنف القوات المسلحة الأميركية "منظمة إرهابية"

الإثنين 08 أبريل 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على قرار ترامب.. ايران تصنف القوات المسلحة الأميركية "منظمة إرهابية"


طهران /سما/

صنف مجلس الأمن الأعلى في إيران، مساء اليوم الاثنين، القوات المسلحة الأميركية، "منظمة إرهابية"، ردا على قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأميركية لـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".

وذكر التلفزيون الذي تديره الدولة في إيران اليوم، مساء الإثنين، "مجلس الأمن الأعلى في إيران صنف القوات المسلحة الأميركية منظمة إرهابية".

واقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على رئيس البلاد حسن روحاني،  إدارج القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، على لائحة التنظيمات الإرهابية، ردا على خطوة مماثلة من واشنطن.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أن ظريف بعث برسالة إلى روحاني الذي يشغل أيضا منصب رئیس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، دعا فيها الرئيس لإدراج "سنتكوم" على لائحة التنظيمات الإرهابية، لدى إيران.

وفي وقت سابق من الإثنين، أدرجت واشنطن رسميا، الحرس الثوري وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة "المنظمات الإرهابية" الأجنبية، وفق بيان صادر عن الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف البيان أن تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية"، يعد جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الضغوط الدولية على طهران.

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