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منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال تصدر بيان هام بشأن "معركة الكرامة 2"

الإثنين 08 أبريل 2019 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال تصدر بيان هام بشأن "معركة الكرامة 2"


غزة / سما /

أصدرت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، تصريحا هاما بشأن الاحداث في السجون الإسرائيلية.

واعلنت المنظمة في بيانها، التعبئة العامة في صفوفها داخل السجون، كما أعلنت عن الدفعة الأولى  التي ستخوض الاضراب.

وأوضحت أنه في إطار معركة الكرامة2 والتي قررت الحركة الأسيرة في داخل المعتقلات الصهيونية خوضهاً فوراً بعد تنصل إدارة السجون للاتفاقات المبرمة، تعلن منظمة الجبهة بالسجون التعبئة العامة في صفوف جميع قياداتها وكوادرها الأسرى.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سما الاخبارية:

بيان هام صادر عن منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال

منظمة الجبهة بالسجون تعلن التعبئة العامة في صفوفها داخل السجون وتعلن عن الدفعة الأولى  التي ستخوض الاضراب

في إطار معركة الكرامة2 والتي قررت الحركة الأسيرة في داخل المعتقلات الصهيونية خوضهاً فوراً بعد تنصل إدارة السجون للاتفاقات المبرمة، تعلن منظمة الجبهة بالسجون التعبئة العامة في صفوف جميع قياداتها وكادراتها الأسرى وتؤكد على التالي:

1)  تعلن المنظمة أنها ستلتزم بما تقرره الحركة الأسيرة وخصوصاً اللجان التي تفاوض من أجل انتزاع المطالب العادلة من إدارة السجون، حيث قرر أسرى القوى الأربعة ( حماس والجبهتان والجهاد الإسلامي) الانخراط  فيها بصورة متدحرجة تبدأ بخوض مئات الأسرى في الإضراب، وأن هذه المعركة لن تتوقف إلا بانتزاع مطالب الأسرى.

2) نؤكد أن خوض هذه المعركة والتحام رفاقنا فيها بشكل متدحرج هي مهمة رئيسية، ونعد جماهير شعبنا بأننا سنكون دائماً في قلب المعركة ونتقدم الصفوف.

3)  وفي هذا السياق، نعلن انخراط الرفاق الأسرى القادة إلى الإضراب ( كميل أبوحنيش، حكمت عبد الجليل، هشام كعبي، نضال دغلس، مارسيل شتية من نابلس، خالد الحلبي من القدس، محمود أبواصبع من رام الله، سامر القيسي من مخيم الدهيشة ببيت لحم، علماً أنهم من نفس المجموعة التي جرى قمعهم قبل عدة أيام في قسم 1 بسجن ريمون على خلفية حرق القسم، مع الإشارة إلى أن مسئول فرع الجبهة الشعبية بالسجون القائد وائل الجاغوب قد أعلن خوض إضراب معركة الكرامة مبكراً قبل يومين.

4)  ندعو جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى أوسع دعم وإسناد مع الحركة الاسيرة في معركة الكرامة، فهذه المعركة يجب أن تكون معركة الكل الوطني، وأن يخرج الجميع إلى ميادين المواجهة والغضب والاشتباك مع الاحتلال تأكيداً على وحدة الخيارات والساحات، وانخراطاً مع معركة الكرامة.

وإننا حتماً لمنتصرون

منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال

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