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قد تقلب الطاولة رأساً على عقب

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من اختبار صبرنا ولن نقف مكتوفي الأيدي بحال تعرض اسرانا للخطر

الإثنين 08 أبريل 2019 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من اختبار صبرنا ولن نقف مكتوفي الأيدي بحال تعرض اسرانا للخطر


غزة / سما /

عقبت فصائل المقاومة في غزة، مساء اليوم الاثنين،  على الأحداث المتلاحقة على صعيد الاسرى، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.

وأكد الفصائل في بيانها،  أن قضية الاسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا ولم تغادر ساحة تفكيرنا ولن نكل الا بتحريرهم جميعا بإذن الله، مشيرة الى أن معركة الكرامة الجديدة امتداد لنضال شعبنا وأسرانا الذي يتصدى لكل المؤامرات.

وحذرت فصائل المقاومة، الاحتلال من اختبار صبر المقاومة، لأنها لن تقف مكتوفي الأيدي لو تعرض أي من الأسرى للخطر.

ودعت  المؤسسات الحقوقية لأخذ دورها في فضح جرائم المحتل بحق أسرانا على جميع الصعد لاسيما بعد الاجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقهم 

ووجهت الفصائل التحية لأسرانا الأبطال الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية #معركة_الكرامة2 في وجه المحتل الصهيوني أمام صمت العالم على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

و شددت الفصائل على أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أسرانا تستلزم موقفاً وطنياً موحداً يلجم العدوان الصهيوني المتواصل بحقهم.

وطالبت  الوسطاء العرب والدوليين بإلزام الاحتلال بالتفاهمات الأخيرة التي تخص قضية الأسرى، والتي قد تقلب الطاولة رأساً على عقب.

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