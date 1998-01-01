هيئة التدريب العسكري تخرج الدورة التأسيسية الـ33 ودورة الكفاءات الثامنة

أريحا /سما/

خرّجت هيئة التدريب العسكري في أريحا، اليوم الاثنين، الدورة التأسيسية الثالثة والثلاثين ودورة الكفاءات الثامنة.

ونقل يوسف الحلو رئيس هيئة التدريب العسكري، في كلمته، تحيات واعتزاز الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني، ورئيس حكومة تسيير الأعمال، وزير الداخلية رامي الحمدالله وتمنياتهما للخريجين الجدد دوام التقدم والنجاح، ممن يعول عليهم مواصلة المسيرة وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، والدفاع عن مقدرات الوطن وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف: أن الهيئة والمعهد وُجدا لترجمة توجهات القيادة الفلسطينية والحكومة والخطط الاستراتيجية وبجهود كادر وطني، لرفع كفاءة كافة منتسبي قوى الأمن.

من جهته، أثنى محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل على الجهود التي تبذل من اللواء الحلو وكافة ضباط الهيئة لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة الأمنية، وتوحيد كل أنواع التدريب في كافة معسكرات ومراكز تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأشاد الطلبة الخريجون، في كلمتهم، بالجهود التي بُذلت من قبل هيئة التدريب العسكري ممثلة برئيسها اللواء يوسف الحلو، لإكسابهم معارف جديدة تعزز من مهاراتهم وقدراتهم.