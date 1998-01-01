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أولمرت: نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس كل يوم وغدا ساصوت لصالح غانتس

الإثنين 08 أبريل 2019 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: نتنياهو يجري مفاوضات مع حماس كل يوم وغدا ساصوت لصالح غانتس


غزة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود أولمرت، اليوم الاثنين، إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال يجري مفاوضات مع حماس.

وبحسب إذاعة 103fm، أوضح اولمرت أن نتنياهو كتب كتابًا بعنوان "محاربة الإرهاب والتطرف"، لكنه يجري مفاوضات مع حماس كل يوم.

في سياق منفصل، اوضح أولمرت أنه سيصوت غدا لحزب "كاحول لفان" برئاسة غانتس، مضيفا:  لأنه يمكننا الاعتماد عليهم في قيادة الدولة بمسؤولية.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية،أكد: أن غدا ستكون هناك انتخابات ستحدد مستقبل دولة "إسرائيل" للسنوات القادمة، موضحا "أن التهديد الحقيقي لصورتنا هو بنيامين نتنياهو، يجب أن يذهب ليستعيد عقله واتزانه ويستعيد ثقافة الكلام ويوقف الانقسام، ليس لدي أي كلمة جيدة عن سلوكه.

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