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الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل

الإثنين 08 أبريل 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل


الخليل / سما /

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على العشرات من الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل،لتوسيع شارع استيطاني.

وأفاد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال أصدرت قرارا عسكريا يقضي بالاستيلاء على أراضٍ شاسعة في حلحول وبيت امر، تحديدا في مناطق جبل القرن، وبيت زعتة، وجبل أبو سودة، والعقاب، وفريديس، وواد الشيخ، وواد العروب، ورأس القاضي، وخربة ام الدرج، وظهر البو، لتوسيع الشارع الاستيطاني الواصل ما بين القدس المحتلة ومجمع مستوطنات "غوش عصيون ."

وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء التعسفي يأتي كأسلوب من أساليب الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي للاستخدام العسكري، لكن في حقيقة الأمر يتم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية .



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