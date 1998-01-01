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بالفيديو.. ابوردينة : صفقة القرن لن تمر ولن يستطيع أحد أن يفرضها علينا وقرقاش لم اسمع به

الإثنين 08 أبريل 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. ابوردينة : صفقة القرن لن تمر ولن يستطيع أحد أن يفرضها علينا وقرقاش لم اسمع به


رام الله / سما /

استهجن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تتعلق بـ"صفقة القرن" التي تسعى واشنطن إلى تطبيقها لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكان قرقاش قد قال مؤخراً: إن "عدم التواصل بين العرب وإسرائيل كان خاطئاً، والآن ينبغي فتح الحوار معها بشكل صريح، وخلال 15 عاماً ستكون هناك دولة واحدة ومساواة في الحقوق (بين الفلسطينيين والإسرائيليين)"، على حد قوله.

وعلَّق أبو ردينة  على تصريحات قرقاش في حوار صحفي مع قناة "فرانس 24"، بالقول: "الأخ (قرقاش) الذي ذكرتِه لم أسمع باسمه قبل الآن، الامر الذي جعل المذيعة تكرر التعريف به مجدداً، فيما أصر أبو درينة على تجاهله المسؤول الإماراتي.

وأضاف: "لن يستطيع أحد أن يفرض أي موقف سياسي على الفلسطينيين، وبالنسبة للحوار مع إسرائيل فهناك مبادرة السلام العربية، التي نصت على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة؛ ومن ثم يكون التطبيع".

وأشار ابو درينة إلى بعض الخروقات التي تجري الآن وتتعلق بالتطبيع مع الاحتلال، مؤكداً أنها تتم بضغوط أمريكية وبشكل مخالف للقرارات العربية ومبادرة السلام.

وكان قرقاش، قد دعا في في مقابلة أجراها قرقاش مع صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنجليزية ، إلى الانفتاح على "إسرائيل"، معتبراً أن القرار العربي القاضي بعدم التواصل مع دولة الاحتلال الصهيوني "كان قراراً خاطئاً للغاية".

وذكر قرقاش ، أن قرار كثير من الدول العربية عدم التحاور مع "إسرائيل" عقّد مساعي التوصل إلى حل على مدى عقود.

وأضاف: "منذ سنوات عدة، اتُّخذ قرار عربي بعدم التواصل مع إسرائيل، لكن بنظرة إلى الوراء كان هذا قراراً خاطئاً للغاية".

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