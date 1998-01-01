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الأمير غازي يستقبل رئيس اللجنة الفلسطينية الرئاسية العليا لشؤون الكنائس

الإثنين 08 أبريل 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير غازي يستقبل رئيس اللجنة الفلسطينية الرئاسية العليا لشؤون الكنائس


عمان /سما/

استقبل الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي للملك، اليوم الاثنين، في مكتبه في العاصمة الاردنية عمان، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس التابعة لمنظمة التحرير رمزي خوري.

ونقل خوري للأمير تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده على توافق الموقف الفلسطيني مع الموقف الأردني، الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني حول القدس والوصاية الهاشمية على مقدساتها الاسلامية والمسيحية.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الكنائس في القدس، والمحاولات المتكررة من قِبَل مجموعات المستوطنين ومن يدعمهم للمساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية.

واشاد المجتمعون بدور الكنائس في مواجهة هذه التحديات والجهود المحلية والدولية التي تبذلها لتشكيل رادع لكل من يحاول الاعتداء على حقوقها، مقدمين التقدير لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، على قيادته لهذه الجهود في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وأكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على الوضع القائم "الستاتيكو" وخاصة في بيت لحم والقدس وعدم المساس به باي شكل من الأشكال.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتشاور والتعاون بهدف دعم الكنائس من اجل الاستمرار في الحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، مؤكدين على الدور الحيوي والأساسي الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في هذا المجال.

 وعبروا عن تقديرهم لأهمية جهود الملك الاردني الشخصية على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز هذا الوجود الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية الدينية والحضارية والتاريخية والثقافية للأراضي المقدسة.

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