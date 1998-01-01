بيت لحم: مستوطن يدهس شابا قرب نحالين

بيت لحم / سما /

اصيب شاب، مساء اليوم الاثنين، بجروح وصفت بالخطيرة اثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن اسرائيلي في الشارع الاستيطاني رقم"60" عند مفرق مستوطنة دانيال المقامة على اراضي المواطنين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المصاب هو الشاب حمزة نجاجرة من سكان قرية نحالين غرب بيت لحم .

وقال شهود عيان ان المستوطن كان يسير بسرعة فائقة وانحرف باتجاه الرصيف بشكل مفاجيء ما ادى الى اصابة الشاب نجاجرة بجراح خطيرة، وحضرت قوة من الشرطة الاسرائيلية وسيارة اسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وقد نقل الشاب الجريح الى مستشفى هداسا الاسرائيلي بمدينة القدس المحتلة .