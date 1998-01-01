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ترامب: سأدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

الإثنين 08 أبريل 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سأدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية


واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية.

وقال ترمب في بيان صدر عنه، ونشره البيت الأبيض: أعلن اليوم رسمياً عن نية الإدارة الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس للمهام الخاصة التابع له، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

واتهم الرئيس الامريكي في البيان الحرس الثوري بالمشاركة في الأنشطة الإرهابية وتمويلها وتمريرها بشكل نشط كأداة لسياسة السلطات الإيرانية.

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