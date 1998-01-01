الاحتلال يفرج عن أسيرين من نابلس أمضيا 18 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسيرين ياسين حلمي كركري، ورامي نايف عيسى من قرية سالم بمحافظه نابلس، بعد أن أمضيا 18 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي، عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين .

وأقيم مهرجان حاشد للأسيرين كركري وعيسى في جنين، بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" جمال حويل، وأمين سر إقليم "فتح" عطا أبو ارميلة، ورئيس مجلس قروي الجلمة محمد أبو فرحة، ونشطاء من حركة "فتح" في جنين والمخيم والجلمة، وعائلتي الأسيرين، وفعاليات من قرية سالم .

وقدم أبو الرب التهاني للأسيرين المحررين، باسم الرئيس محمود عباس، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تضع ملف الحركة الأسيرة على سلم أولوياتها.

وتوجه الأسيران في مسيرة مركبات الى مخيم جنين ووضعا أكاليل زهور على أضرحة الشهداء، ونظمت فعاليات وقوى المخيم مهرجانا حاشدا.

وأكد الأسيران كركري وعيسى ضرورة بذل مزيد من الحراك والتضامن مع أسرانا في السجون الاسرائيلية، في ظل تصعيد الهجمة الشرسة ضدهم، وانتهاج سياسة القمع والاقتحامات للسجون، مشددين على التفاف ومبايعة أسرى فتح للرئيس محمود عباس.