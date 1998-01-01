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الرئيس الاسرائيلي من سجن عوفر يدعو لتشديد القبضة الحديدية على الأسرى

الإثنين 08 أبريل 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الاسرائيلي من سجن عوفر يدعو لتشديد القبضة الحديدية على الأسرى


رام الله / سما /

دعا الرئيس الإسرائيلي  رؤوفين ريفلين ، اليوم الاثنين، قوات قمع السجون وإدارة المصلحة إلى تشديد القبضة الحديدية على الأسرى الفلسطينيين .

جاء ذلك خلال زيارته لسجن عوفر قرب رام الله، حيث التقى بقيادة السجن والتقط صورا تذكارية مع قادة قوات القمع التي تم جلبها للسجون خشيةً من إضراب الأسرى.

واعتبر ريفلين ما يجري في السجون بأنه "إرهاب" ينضم لجهود حماس للإضرار بإسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ وغيرها. مشيدا بالحملة الأمنية لكشف الهواتف النقالة المهربة للسجون.

وقال إن مصطلح سجانين هو مضلل،  مضيفا في حديث للسجانين "أنتم مقاتلون شجعان متمركزون على الخط الأمامي إلى جانب قوات الأمن. أنتم جدارنا الواقي".

وكانت الحركة الأسيرة اكدت ان الاسرى أقرب للدخول في الإضراب، من أي احتمال آخر وان الساعات القادمة حاسمة .

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