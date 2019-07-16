استعدادات لإطلاق المؤتمر الثاني لمغتربي نابلس

نابلس / سما /

بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للمغتربين في نابلس أعمالها لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاقامة المؤتمر، حتى يحقق الغايات المرجوة منه.

ويحمل المؤتمر شعار "عمل مشترك وجسور مستدامة"، ومن المقرر عقده في الفترة من 15-16/7/2019 في حرم جامعة النجاح الجديد، ويسعى للحفاظ على علاقة المغتربين ببلدهم الأم، كهدف مشترك لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، وفق قناعة راسخة أن ابناء فلسطين بالخارج هم رافعة اساسية في بناء الوطن، وتحقيق أهدافه الوطنية، وزيادة مناعته في وجه التحديات المتزايدة.

وقال عمار الصدر عضو اللجنة التحضيرية: "نؤمن أنه لا بد من مضاعفة الجهود لتحويل حنين المغتربين وحبهم لوطنهم من مجرد عاطفة إلى روابط ممأسسة عبر آليات عمل فاعلة وجسور مستدامة، ومن أجل ذلك تكاتفت جهود محافظة نابلس، والبلدية والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال، وجامعة النجاح، مع مبادرة "رؤى نابلس" حتى نحقق ما نصبو إليه".

وأوضح أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في الموتمر الاطلاع على تفاصيله والتسجيل من خلال الموقع الالكتروني www.nab-expat.com ، كما يمكنهم التواصل مع اللجنة التحضيرية وإرسال استفساراتهم من خلال البريد الالكتروني info@nab-expat.com.

وسيتضمن المؤتمر مناقشة عدة أوراق عمل تهدف إلى استكشاف إمكانات العمل المشترك من خلال إقامة روابط تجارية واجتماعية والبحث في خطوات تنفيذها، ومن الأوراق المقترحة الحديث عن دور المغتربين كسفراء لفلسطين، ومساهمتهم في نهضة الوطن، وكذلك مسؤولية مؤسسات البلد تجاه المغتربين وخاصة الجيلين الثاني والثالث.

كما أن هناك مواضيع مقترحة لأوراق عمل ذات طابع اقتصادي، وتحديدا عقد شراكات في مجالات الطاقة المتجددة، والشركات الناشئة والمشاريع الخدماتية، ومشاريع الـ IT والتكنولوجيا، والصناعات، والزراعة، وغيرها.

بدوره، أكد إياد الكردي عضو اللجنة التحضيرية، أن التحدي كبير من أجل البناء على ما تم انجازه في المؤتمر الأول، من حيث الارتقاء بالمضمون، مشيرا إلى أن أعضاء اللجان المختلفة يعملون بشكل دؤوب لإتمام كافة النقاط التي من شأنها إنجاح الفعالية.

ولفت إلى أن هناك تواصل مع ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج، وكذلك مع الجهات الفلسطينية ذات الصلة، والشخصيات الاعتبارية في الخارج.

وبخصوص استصدار التصاريح، أكد حكيم ابو عيشة عضو اللجنة التحضيرية، أن اللجنة تتابع الأمر باهتمام بالغ، في حال استطاعت الحصول على تصاريح لمن لا يملكون جواز سفر فلسطيني أو هوية، وأيضا لمن لا يحملون جواز سفر أجنبي، ما يعني إتاحة الفرصة لهم بزيارة وطنهم بعد غياب.

وأوضح أبو عيشة أن الأمر بيد سلطات الاحتلال التي تصدر التصاريح، ومع هذا فاللجنة التحضيرية لن تأل جهدا في التواصل مع وزارة الشئون المدنية الفلسطينية من أجل تمكين من هم بحاجة لتصاريح للحصول عليها من أجل حضور المؤتمر.