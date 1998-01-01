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شمالي: الأونروا لن تتقاعس بتقديم خدماتها حتى التوصل لحل جذري لقضية اللاجئين

الإثنين 08 أبريل 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمالي: الأونروا لن تتقاعس بتقديم خدماتها حتى التوصل لحل جذري لقضية اللاجئين


غزة / سما /

قال ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن وكالته "لن تتقاعس في تقديم خدماتها حتّى التوصل لحل جذري لقضية اللاجئين".

وأضاف شمالي، خلال حفل إطلاق حملة "معا لبيئة خالية من العنف ضد الأطفال"، الذي نُظم في مقر كلية التدريب بمدينة غزة : " يجب أن نصل إلى حل عادل ومنطقي ونهائي لموضوع اللاجئين".

وبيّن أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أكّد خلال زيارته للأردن قبل عدة أيام، على ضرورة استمرار عمل نحو 700 مدرسة تابعة لوكالة أونروا، وموزعة في مناطق عملياتها الخمسة.

وفي حديثه عن العنف الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيين، قال شمالي إن مقتل نحو 40 طفلا، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة برصاص إسرائيلي، هو أحد أشكال العنف.
وقال: " من بين هؤلاء الأطفال نحو 13 طفلا من مدارس أونروا"، مطالبا بضرورة "تفادي ذلك العنف".

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