بيت لحم: الاحتلال يخطر بإخلاء أراض زراعية

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين في بلدة بتير غرب بيت لحم، بإخلاء أراضيهم الزراعية.

وأفاد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الخمار" شمال غرب البلدة وسلمت عددا من المواطنين إخطارات بإخلاء أراضيهم، بحجة أنها أراض تابعة للاحتلال.

وأشار بريجية إلى أن الإخطارات تضمنت إعطاء المواطنين فترة 30 يوما من أجل الاعتراض، لافتا أن منطقة "الخمار" تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة من الاحتلال تمثلت بنصب بيوت متنقلة، وزراعة قسم منها بالأشتال، قبل أن يقوم أصحاب الأرض بإزالة ما تم وضعه.