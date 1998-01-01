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السجن 7 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة لغزة والضفة

الإثنين 08 أبريل 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 7 سنوات لموظف سابق بالقنصلية الفرنسية بتهمة تهريب أسلحة لغزة والضفة


القدس المحتلة / سما /

 أصدرت محكمة بئر السبع الجزئية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 7 سنوات على موظف سابق في القنصلية الفرنسية كان قد اعتقل في شهر مارس/ آذار من العام الماضي بتهمة تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والقدس عبر سيارة دبلوماسية للقنصلية كان يدخل بها لغزة ويغادر بها عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الحكم صدر بحق الموظف السابق رومان فرانك، بعد التوصل لصفقة بين فريق الدفاع عنه والنيابة، بالاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقبل حكم مخفف. مشيرةً إلى أنه يشمل دفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف شيكل.

وأدين فرانك باتهامات عدة تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، يعمل بالتعاقد كسائق لحساب القنصلية الفرنسية.

واتهمت إسرائيل، فرانك أنه استخدم وضعه الدبلوماسي لتهريب عشرات المسدسات والأسلحة لغزة.

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