شرطة الاحتلال تعتقل شاب من جنين وفتاة إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ، اليوم الاثنين، عن اعتقالها شابا فلسطينيا، لا يحمل تصريحا أثناء محاولته دخول إسرائيل، في صندوق سيارة إسرائيلية، عثر بحوزة سائقتها على مسدس محشو بالرصاص.

وقالت شرطة الاحتلال، إنها أوقفت السيارة عند وصولها إلى حاجز ريحان- برطعة القريب من جنين، بعد تلقي معلومات عن إمكانية وجود سلاح في السيارة، وخلال التفتيش اكتشف عناصر "شرطة الحدود" شابا فلسطينيا في صندوق السيارة، وبتفتيش سائقة السيارة تم اكتشاف مسدس محشو بالرصاص بحوزتها.

وأضافت: أنه تبين من التحقيق الأولي مع الشاب وهو في الثلاثينيات من العمر ومن سكان جنين، والفتاة الإسرائيلية، وهي في العشرينيات من العمر، من سكان "غان هشمرون" في الداخل، أن المسدس سُرق من مراقب في سلطة الطبيعة والحدائق، وقد نقل الاثنان للتحقيق معهما لدى "شرطة الحدود" الإسرائيلية.