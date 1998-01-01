بدعم اماراتي وسعودي.. مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لليمن

ابو ظبي /سما/

قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، اليوم الإثنين، إن السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان.

وأضافت الهاشمي في مؤتمر صحفي في أبوظبي، أن البلدين يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وصل، الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة 4 أشهر.

ومن المقرر أن يعقد غريفيث لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كخطوة أولية في سبيل الحل السياسي باليمن.

وكان المبعوث الأممي التقى الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وناقش معه العوائق التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم.