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مجموعة الاتصالات تدعم جامعة الخليل بمختبر علمي

الإثنين 08 أبريل 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة الاتصالات تدعم جامعة الخليل بمختبر علمي


الخليل/سما/

 وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية وجامعة الخليل اتفاقية لدعم انشاء وتجهيز مختبر العلوم/ الاحياء التابع للجامعة، يتم بموجبها تزويد المختبر بأجهزة حديثة في مجال الفحوصات المخبرية.

ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ محمد زياد الجعبري نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ورائد عواد مدير المسؤولية الاجتماعية في مجموعة الاتصالات،وبحضور وفد من مجموعة الاتصالات وشركاتها بالتل وجوال وحضارة ونواب رئيس الجامعة وموظفي دائرة العلاقات العامة في الجامعة وعدد من الموظفين فيها.

وقال الجعبري إنه سيتم تزويد المختبر بعدد من الأجهزة الحديثة الخاصة بالفحوصات المخبرية، وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمختبر 20 طالب في ذات الوقت، وسيخدم طلبة كليات العلوم، والصيدلة، والتمريض، والزراعة، وتكنولوجيا المختبرات، مما سيمكنهم من الحصول على تجربة عملية باستخدام أحدث المعدات والأجهزة الحديثة.

وأكد الجعبري على أهمية ربط المسار الاكاديمي بالجانب العلمي، قائلاً إن ذلك جزء مهم وحيوي، لأنه يتيح للطلبة القيام بهذه العمليات بشكل يحاكي المختبرات المنتشرة في المشافي وفي سوق العمل، إلى جانب استفادة المجتمع المحلي من هذا المختبر.

من جهته قال عواد إن مجموعة الاتصالات تدرك أهمية وجود مختبر حديث في الجامعة، بهدف تدريب الطلبة على اجراء تلك الفحوصات، وممارسة ذلك عملياً، مما يعزز خبراتهم العملية في هذا المجال، خاصة وانهم يتعاملون بأحد أهم الحقول العلمية "الطب المخبري"، وشدد عواد على أن سياسة المسؤولية المجتمعية في المجموعة ترتكز على مبدأ تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني، والنهوض بمؤسساته وتدعيمها في التكنولوجيا اللازمة في مجال عملها، مشيراً إلى أن المختبر سيساهم في النهوض بقطاع التعليم والصحة حيث تستفيد منه كافة الكليات ذات العلاقة بالعلوم الطبية والمخبرية.

وتابع قائلا " إن المجموعة تفتخر بتجربة التعاون ما بينها وبين جامعة الخليل، حيث قامت بالسنوات السابقة، بدعم مشروع تطوير مركز الإعلام التابع للجامعة.

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