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التعليم بغزة يعلن عن تسهيلات للخريجين بشأن التسجيل لامتحان التوظيف

الإثنين 08 أبريل 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة يعلن عن تسهيلات للخريجين بشأن التسجيل لامتحان التوظيف


غزة / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، اليوم الاثنين، عن تسهيلات للخريجين بشأن التسجيل لامتحان التوظيف المزمع عقده يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وقال رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم رائد صالحية في تصريح صحفي نشر على موقع الوزارة ، إن تسجيل الخريجين لامتحان توظيف معلمين جديد، سيكون مجانًا ودون دفع أي رسوم.

وأضاف صالحية أن الوزارة ستقبل شهادات الخريجين غير المصدقة لديها للتسهيل عليهم للتسجيل للامتحان.

وأشار مدير عام الشؤون الادراية بالوزارة، إلى أن الوزارة لم تناقش حتى اللحظة مسألة تحديد الشواغر للعام المقبل، نظرًا لارتباطها بعدد من المحددات كزيادة عدد الطلاب، وافتتاح مدارس جديدة، والاستقالة، والتقاعد الطبيعي والمبكر.

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