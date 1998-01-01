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التنمية بغزة: توزيع قسائم شرائية في الوسطى غداً

الإثنين 08 أبريل 2019 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة: توزيع قسائم شرائية في الوسطى غداً


غزة / سما /

أكد يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه سيتم غداً توزيع بطاقات الكترونية لقسائم شرائية لـ619 عائلة من العائلات الفقيرة في المنطقة الوسطى، مشدداً على أن هذه القسائم لا علاقة لها بالقسائم الشرائية القطرية .

وقال إبراهيم في تصريحات اذاعية:"إن توزيع القسائم في المنطقة الوسطى جاء مكملاً لبرنامج طبق سابقاً في مناطق أخرى كخانيونس ورفح ، ومواصفات القسائم كغيرها من القسائم السابقة أي تقدر 10 دولار للفرد ، وسيستمر المشروع لـ6 شهور" .

وحول قسائم المنحة القطرية، أكد إبراهيم أن لا جديد بخصوص القسائم الشرائية للمنحة القطرية ، موضحاً أن الرابط الذي تم نشره ، يهدف لتكافئ وتقاسم الفرص بين المواطنين ، ولا علاقة له بالقسائم الشرائية .

وبين ابرهيم أن 21 الف أسرة سجلت في الرابط الجديد الذي تم إدرجه منذ عدة أيام، مشيراً إلى أن التسجيل قد ينتهي غداً ولكن تم تمديد التسجيل.

وحول ضرورة تسجيل الموظفين في قطاع غزة ، بين إبراهيم أنه لاداعي لتسجيل المواظفين كون أن في حال تقرر أي شيء بخصوصهم سيتم اخذ بياناتهم من قواعد البيانات لدى وزارة المالية .

 وعن العائدين من سوريا ولبيبا وغيرها من الدول ، قال :"إن تم تسجيل أسمائهم سابقاً وعدد كبير منهم يستفيد من الشؤون الاجتماعية ، فلا داعي ليتقدموا مجددا فقط عليهم تجديد بيناتهم .

وعن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية ، أكد" لدينا معلومات أن أموال مستحقات الشؤون الاجتماعية موجودة لدي رام الله منذ 15-1 ولا نعرف سبب عدم الصرف حتى اللحظة ، كون أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية بحاجة إلى دورتين .

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