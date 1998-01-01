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الأسير رابي من قلقيلية في وضع صحي خطير

الإثنين 08 أبريل 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير رابي من قلقيلية في وضع صحي خطير


قلقيلية / سما /

ناشدت عائلة الأسير المريض عبد الناصر عدنان عرفة رابي "49" عام  من مدينة قلقيلية، اليوم الاثنين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والطبية، بضرورة إنقاذه الاسير حيث يعاني من وضع صحي حرج، يهدد حياته.

وقالت زوجة الأسير شرين رابي: "ان سلطات الاحتلال تواصل اعتقال عدنان بمعتقل "عوفر" في ظروف لا تمت للإنسانية بصلة من كافة الجوانب، اضافة الى الاهمال الطبي المتعمد، وادارة الاحتلال تماطل في علاجه، رغم اقرار الأطباء أن وضعه الصحي يحتاج الى متابعة سريعة ودقيقة، وان حياته في خطر".

 وأشارت الزوجة الى أن زوجها يعاني من عدة أمراض كان آخرها نزيف معوي، ولم تجرَ له الفحوصات اللازمة، وما زال يعاني من اصابة في ركبته اليمنى، إضافة إلى حاجته إلى علاج مستمر نتيجة التشنجات العصبية التي يعاني منها".

وأضافت :"ما يزيد من معاناة الأسير وذويه حرمانهم من تصاريح الزيارة حيث كانت المرة الأخيرة لزيارته، قبل عام ".

يذكر أن الاحتلال اعتقل الأسير الرابي في تموز عام 2017، وأمضى قبلها ما يزيد عن تسع سنوات في السجن.

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