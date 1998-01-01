الخليل: الاحتلال يستهدف طلاب مدرسة النهضة بقنابل الغاز

الخليل / سما /

أصيب عدد من طلاب مدرسة النهضة الاساسية، اليوم الاثنين، بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الطلاب والهيئة التدريسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام باتجاه مدرسة النهضة الاساسية ما أدى الى اصابة عدد من طلاب المدرسة بالاختناق تم معالجتهم ميدانيا، كما أصيب المعلم ماجد الجمل، والآذن شاكر الأطرش، بالإغماء وتم نقلهما الى مستشفيات الخليل للعلاج.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية والمكونة من 11 مدرسة تتعرض بشكل يومي لاستفزازات المستوطنين وجيش الاحتلال، وعادة ما يتم اطلاق قنابل الغاز السام على المدارس وتعطيل العملية التعليمية فيها.