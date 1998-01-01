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أكثر من 6 ملايين إسرائيلي يتوجهون للانتخابات غدًا

الإثنين 08 أبريل 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 6 ملايين إسرائيلي يتوجهون للانتخابات غدًا


القدس المحتلة / سما /

 يتوجه أكثر من 6 ملايين إسرائيلي، يوم غد الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ21.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فإن 6.339.729 ناخب سيتوجهون لمراكز الاقتراع البالغ عددها 10.460.

وستتنافس 41 قائمة انتخابية عن أحزاب مختلفة في الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة بين حزب الليكود وتحالف أزرق – أبيض بقيادة بيني غانتس وبعض الجنرالات السابقين.

وتبلغ نسبة الحسم للقائمة الواحدة 3.25% من نسبة الأصوات (أي نحو 140 ألف صوت). وستفتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة العاشرة مساءً، حيث سيمنح كل ناخب التصويت لقائمة واحدة من بين الـ 41 قائمة.

وأجريت الانتخابات في الخارج داخل السفارات الإسرائيلية، كما صوت جنود الجيش يوم أمس الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تفوق تحالف أزرق- أبيض برئاسة غانتس، على الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، بنحو 3 إلى 5 مقاعد. مبينةً في الوقت ذاته أن الأحزاب اليمينية ستحصل على عدد أعلى من المقاعد مقارنة بقوائم اليسار والوسط، ما قد يُمكّن نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

ويعتبر يوم غد، يوم إجازة في كافة أنحاء إسرائيل، وتنقل الحافلات الناخبين مجانًا إلى مراكز الاقتراع.

وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها الأمنية، ونشرت المزيد من عناصرها في كافة أنحاء المدن وخاصةً القدس وتل أبيب، خشيةً من أي أحداث أمنية.

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