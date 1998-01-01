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دائرة الدبلوماسية والسياسات بالمنظمة تطلع وفداً طلابيا دنماركياً على آخر المستجدات

الإثنين 08 أبريل 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبلت الدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير، وفدا طلابيا من الدنمارك، حيث تم اطلاعهم على آخر التطورات على ارض الواقع والمستجدات السياسية محليا وإقليميا وعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بواقع الشباب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الاثنين، في مقر الدائرة بمدينة رام الله، استعراض الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية بما في ذلك تهرب دولة الاحتلال من التزاماتها ومسؤولياتها، في ظل غياب معايير وخطوات دولية جادة وفاعلة لمساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية بغطاء ودعم وشراكة من الإدارة الأميركية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل جاد وفاعل لإنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا الأعزل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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