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الاحتلال يعتدي على مواطنين ويعتقل 3 آخرين بمواجهات في القدس

الإثنين 08 أبريل 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مواطنين واعتقلت ثلاثة آخرين، خلال مواجهات في شارع الواد داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في القدس إن قوات الاحتلال اعتدت على شابين لم تعرف هويتهما بعد، واعتقلت كلا من عبود أبو صبيح، وإبراهيم الزيتاوي، وياسر نجيب، بعد اشتباكات بالأيدي اندلعت بين مقدسيين ومجموعة من المستوطنين، بينهم عضو الكنيست المتطرف أورن حزان.

وأضافت المصادر أن الوضع ما زال متوترا في المنطقة وسط تجمهر المواطنين وحشدٍ من المستوطنين وقوات الاحتلال.

يذكر أن شارع الواد يمتد داخل البلدة القديمة من جهة باب العامود ويُفضي الى أسواق وحارات البلدة، وأبواب المسجد الأقصى.

#الاحتلال

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