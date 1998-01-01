جوال توقع اتفاقية رعاية دوري الطائرة

غزة / سما /

وقّعت شركة "جوال" اتفاقية رعاية دوري الطائرة مع الاتحاد الفلسطيني للعبة, في الحفل الذي جرى بمقر الشركة غرب غزة الاثنين.

وحضر حفل توقيع الرعاية عمر شمال المدير الإقليمي لـ"جوال" في غزة, وعبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الطائرة, وعدد من أعضاء الاتحاد.

وأكد شمالي أن "جوال" ستبقى راعية للرياضة الفلسطينية على الدوام, مبينا أنهم حريصون على استمرار لعبة الطائرة وتطورها في الأعوام المقبلة, لضمان تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية.

وأوضح أن مبلغ الرعاية قيمته 20 ألف دينار, مبينا أن الشركة ستواصل دعمها للرياضة في جميع الألعاب الجماعية.

يشار إلى أن "جوال" ترعى عددا من الدوريات الرياضية بغزة وهي: الطائرة, واليد, والطاولة, والبيسبول, والسوفتبول, إلى جانب رعايتها للمنتخب الفلسطيني الأول.