مجدلاني يبحث مع السفير الصيني آخر المستجدات

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي على آخر المستجدات السياسية.

وأكدّ مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام لله، اليوم الاثنين، على الدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين في المنطقة، وخصوصا دعم القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها وإجراءات حكومة الاحتلال المدعومة بشكل مباشر من إدارة الرئيس ترامب، وكذلك الوضع المالي الصعب الذي تعانيه السلطة .

وقال "إن تأثير جمهورية الصين كبير، ونتطلع لأن تمارس دورا أوسع في رعاية عملية السلام بصفتها قوة عالمية لها وزن دولي، استنادا للمبادرة التي طرحها الزعيم شي جن بينغ حول رؤيته للسلام".

من جانبه، أكد السفير واي عمق العلاقات بين الصين وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية بالقضية الفلسطينية، ودعم بلاده للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية.