لجان العمل الصحي تنفذ سلسلة نشاطات صحية لمناسبة يوم الصحة العالمي

الخليل / سما /

لمناسبة يوم الصحة العالمي نفذت مؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة جنوب الضفة الغربية سلسلة نشاطات وفعاليات طبية، حيث نفذت هذه الفعاليات في مراكز وعيادات المؤسسة والتي تضم مستشفى د. أحمد مسلماني ببيت ساحور ومركز حلحول الصحي ومركز طوارئ الخليل، وعيادة خربة زكريا، بالإضافة ليوم طبي طوعي مجاني في منطقة تل ارميدة المحاصرة في قلب مدينة الخليل.

وقد شملت هذه الفعاليات تقديم الخدمات العلاجية المتنوعة ولا سيما في الطب العام والطوارئ وصحة المرأة والعديد من الاختصاصات الطبية المختلفة، وقد تم توزيع الأدوية بشكل مجاني على المرضى المستفيدين من هذه النشاطات كما أجريت لهم الفحوصات المخبرية اللازمة، إلى جانب عقد العديد من المحاضرات التوعوية المتنوعة والتي تخللها توزيع النشرات التثقيفية ذات المواضيع المتنوعة على جميع المشاركين.

وكان الهدف من هذه الفعاليات واللقاءات التثقيفية والتوعوية رفع مستوى الوعي الصحي والثقافي بالقضايا الصحية المتنوعة لدى المستفيدين، من خلال تقديم ما يمكن أن يساهم في التخفيف من المعاناة التي يعانيها القاطنين في المناطق الجنوبية وخاصة منطقة البلدة القديمة من مدينة الخليل، والتي يتعرض سكانها للعديد من المضايقات والاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال والاعتداءات المتكررة من المستوطنين، وقد نفذت هذه الفعاليات تحت شعار الصحة للجميع الآن.

وكان إستفاد من هذه الفعاليات والنشاطات الطبية والصحية المختلفة ما يقارب (500) مواطن/ة، وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم بعد إجراء الفحوصات الطبية والتأكد من الوضع الصحي لكل المراجعين.

بدوره شكر الدكتور رمزي أبو يوسف مدير منطقة الجنوب في مؤسسة لجان العمل الصحي جميع من شارك في إنجاح النشاطات وخاصةً الأطقم الطبية المشاركة من أطباء وممرضين ومثقفين صحيين، وأكد على أن مؤسسة لجان العمل الصحي تقوم منذ بداية العام بتنفيذ فعاليات طبية مجانية في المناطق البعيدة والمهمشة والتي تعاني من ممارسات سلطات الاحتلال ومن الإغلاقات المتكررة، مشدداً على استمرار المؤسسة في عمل المزيد من النشاطات الصحية والتثقيفية بشكل مجاني في جميع المناطق وخاصة المناطق المهشمة والفقيرة.