  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من المستحسن كسب هدوء أسرى حماس

"يديعوت" تكشف تفاصيل مفاوضات الأسرى مع مصلحة سجون الاحتلال

الإثنين 08 أبريل 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تكشف تفاصيل مفاوضات الأسرى مع مصلحة سجون الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عبر موقعها على شبكة الانترنت وتحت عنوان "الأسرى يعودون إلى الطاولة"، إنّه نتيجة التوتر المحيط بمشروع أجهزة التشويش في السجون الإسرائيلية، لم يتم تنفيذ الإضراب المخطط له للأسرى  بسبب استمرار المفاوضات بينهم وبين ادارة السجون.

وأضافت الصحيفة، أن "الأسرى تحدثوا عن تقدم في المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية"، غير ان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أكد: "لقد انتهت الروضات، لا توجد مفاوضات مع السجناء الأمنيين، ونحن نواصل كالعادة تركيب أجهزة تشويش الهواتف المحمولة التي يوجهون بها الإرهاب من داخل السجن".

وأوضحت الصحيفة، أن "الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه صباح الأحد، بعد التقدم الذي أحرزوه في مفاوضاتهم مع مصلحة السجون الإسرائيلية".

وشددت على أنه من "المستحسن كسب هدوء أسرى حماس، خشية تصعيد قد يبدأ في السجن ويمتد إلى الشارع في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأكدت الصحيفة، في "الأيام الأخيرة، بدأ حوار بين مؤسسة الجيش وقيادة الأسرى من أجل منع الإضراب، حيثُ اقترحت على الاسرى هاتفًا عمومياً يركب للأقسام الأمنية والتي ستتم مراقبتها دون إزالة الاجهزة التي تشوش على الهواتف المحمولة.

واشارت، إلى أن "مطالبهم الأخرى، مثل إعادة الزيارات ورفع العقوبات وتحسين ظروف احتجازهم، ستتم مناقشتها فقط بعد الانتخابات في إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: احتلال قطاع غزة خيار قائم و هنية و السنوار يعرفان ذلك جيدًا..

بالفيديو.. لحظة هروب جماعي لفتيات خلال مداهمة وكر للدعارة بالكويت

مصادر أمنية اسرائيلية : استثمرنا كثيرا في الانقسام وتصريحات نتنياهو تضر بنا وبالوسطاء العرب

الجيش الليبي: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في العاصمة طرابلس

24 ساعة حاسمة في مستقبل نتنياهو السياسي تحددها غزة ..د. عبير عبد الرحمن ثابت

الاحتلال يفرض حصار شاملا على الضفة وغزة

خلية فلسطينية أردنية تدرس “النبأ الاسوأ”: إنتفاضة بعد قرار لترامب بضم”المناطق سي”

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف لميلادينوف لماذا أطلقت صاروخا على "تل ابيب" قبل أسبوعين؟

الاطر النقابية الطبية : تعليق جزئي للعمل في مشافي غزة

نتنياهو يزعم : عباس يريد استعادة القطاع على حساب دمنا

الاحتلال يرفض التفاوض حول قضايا الأسرى المركزية ويتنصل من اتفاقاته

مصادر :القاهرة نقلت مطالب أمنية متبادلة بين إسرائيل وحماس وهي كالتالي ..