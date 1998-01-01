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الاحتلال يمنع عودة سيّدة من الضفة تزوجت بغزة

الإثنين 08 أبريل 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع عودة سيّدة من الضفة تزوجت بغزة


غزة / سما /

 تناقش المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس اليوم الاثنين، التماسًا قدّمته الشابة شذى الشندغلي من مخيم الأمعري برام الله، إثر منعها من العودة للضفة الغربية، بعد أن تزوّجت فلسطينيًا من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن إسرائيل تمتنع عن السماح للشابة الشندغلي بالعودة لغزة، بحجة أنها وقعت على ورقة تلتزم من خلالها بالبقاء في غزة، ما يحظر عليها السفر كما باقي سكان غزة، ولا يسمح لها بالعودة للعيش بالضفة.

وتزوجت شذى (23 عامًا) في عام 2015 من شاب يقطن في جباليا شمال قطاع غزة، بعد أن تعرفت عليه خلال رجلة علاج طبي في رام الله، حيث تزوجا وأنجبا ابنتهما. قبل أن تلحقه لغزة عام 2016 مع ابنتهما.

ورفض مكتب منسق الأنشطة الحكومية عدة طلبات تقدمت بها شذى للخروج من غزة. حيث قالت لـ صحيفة هآرتس إن الحياة صعبة جدًا وقررت مع زوجها أن تعيش بالضفة مع بناتها، حيث رزقت بطفلة أخرى داخل القطاع.

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