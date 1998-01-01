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رفح: القبض على "لصوص" تخصصوا بسرقة دراجات نارية

الإثنين 08 أبريل 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح: القبض على "لصوص" تخصصوا بسرقة دراجات نارية


غزة / سما /

 ألقت مباحث رفح، القبض على عشرة لصوص تخصصوا بالسطو على منازل المواطنين وسرقة الدراجات النارية.

وقال النقيب مسعد النحال مدير قسم مباحث المدينة في تصريح صحفي، إنه بعد ورود شكاوى من المواطنين في مدينة رفح، حول قيام مجهولين بالسطو على منازلهم، باشرت المباحث عمليات البحث، حيث تطابق الأسلوب الإجرامي مع الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وبين النحال أن المباحث ألقت القبض على عشرة لصوص قاموا بالسطو والسرقة على عدد من منازل المواطنين في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم رصد المجموعة أثناء محاولاتهم السطو على أحد المنازل، وتم توقيف 8 منهم وهم: "و، ع"، "س، ج"، "ب، ع"، "م، ح"، "أ، ن"، "ص، س"، "ي، س"، "م،ج"، وهروب "ع،ح"، "س، س".

وأكد أنه خلال التحقيق معهم اعترفوا بالسطو وسرقة "21" دراجة نارية من منازل المواطنين، لافتًا إلى أن المباحث سجلت أقوال المتهمين وتم تحويلهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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