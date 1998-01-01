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إليسا تتحدى ابنة فيروز وتتجاهل تحذيرها

الإثنين 08 أبريل 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تتحدى ابنة فيروز وتتجاهل تحذيرها


وكالات / سما /

لم تعلق ريما الرحباني، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، على غناء المطربة اللبنانية إليسا لأغاني والدتها خلال حفلها الأخير في دبي، والذي أقيم الجمعة الماضية.

وبغناء إليسا لإحدى الاغاني الشهيرة لفيروز خلال الحفل، هو إعلانها التحدي لريما التي شددت على ضرورة وجود موافقة من عائلة الرحباني على قيام أي شخص بغناء أغاني فيروز، إلا أن إليسا لم تلتزم بالأمر.

كانت ريما كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "تحذير وآخر تحذير قبل الملاحقة القانونية لجميع أهل الفن كبارًا وصغارًا وللساسيم الكريمة ولكل مين صاير بيمد إيدو على أغاني فيروز والأخوين رحباني".

وأضافت: "إذا صاير في شي اسمو يوتيوب وغيرو من الوسايل المُتاحة لمين ما كان ما معناتا بتقدروا بوقاحة مُطلقة تتطاولوا على الإرث الفيروزي الرحباني".

#إليسا #فيروز

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