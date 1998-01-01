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كيم كارداشيان تثير غضب العرب وتمدح إسرائيل

الإثنين 08 أبريل 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيم كارداشيان تثير غضب العرب وتمدح إسرائيل


وكالات / سما /

صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في مقابلة أجرتها على القناة العبرية الـ”13″وصرحت أنها سمعت أشياء كثيرة طيبة عن “إسرائيل”، وأكدت أنها ستزور الأراضي المحتلة قريبا ـ دون تحديد الموعد ـ لإتمام شراكة مع شركة “إسرائيلية” سوف تروج لها مع عارضة أزياء اسرائيلية.

ولن تكون هذه أول زيارة لكيم  إلى الأراضي المحتلة فقد قامت بزيارتها سابقاً بصحبة زوجها ومغنى الراب الأميركي كانيي ويست في عام 2015.

تصريح كيم هذا أثار الجدل واعتبر المواطنون العرب أنها لا تستحق الشهرة التي تحصل عليها في الوطن العربي ولا يجب استقبالها بعد الآن أو تقديم مستحضراتها في المحلات التجارية ومقاطعتها.

#كيم كارداشيان

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