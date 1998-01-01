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فيديو.."عايزين دستور جديد".. أغنية لإسلام خليل و شعبان عبد الرحيم لتأييد التعديلات

الإثنين 08 أبريل 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.."عايزين دستور جديد".. أغنية لإسلام خليل و شعبان عبد الرحيم لتأييد التعديلات


القاهرة /وكالات/

الأغنية جاءت كلماتها كالتالى:" عايزين دستور جديد.. كلنا عارفين م الاول فيه مشاكل فى الدستور.. ووافقنا عليه أيامها عشان الخونة تغور.. ودولة بحالها كانت على حبة الجحيم.. وافقنا عشان ننتهي م الخونة واللئيم.. قولولنا يا معترضين.. معترضين على ايه.. الشعب عارف مصلحته وماتحجروش عليه.. نبص للمستقبل.. خلاص اللى عدى عدى.. دستور بلدنا لازم... يتظبط مادة مادة"

ويظهر في فيديو الأغنية التى كتبها الشاعر إسلام خليل، وغناها شعبان عبد الرحيم صورا صورا لقيادات جماعة الإخوان، و تميم بن حمد، حاكم قطر.

 

 

 

 

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