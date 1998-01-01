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انتشار عشرات الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية لتأمين الانتخابات

الإثنين 08 أبريل 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتشار عشرات الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية لتأمين الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

أكملت الشرطة الإسرائيلية استعداداتها للانتخابات الحادية والعشرين للكنيست الإسرائيلي المقررة غداً الثلاثاء.

وذكرت الشرطة وفق موقع (0404) العبري، أنها ستعزز قواتها في جميع أنحاء البلاد بعدد قوامه 17 ألف عنصر شرطي، لتمكين الناخبين من الوصول بأمان لمراكز الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخابات.

وأشارت إلى أن الآلاف من حراس الأمن المدنيين والمتطوعين سينتشرون في مناطق مراكز الاقتراع المختلفة التي وصل عددها إلى 10 آلاف مركز اقتراع منتشرة في أكثر من 4000 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الشرطة أنها لن تسمح بانتهاك النظام أو انتهاك قانون الانتخابات، وستعمل على اتخاذ تدابير ضد من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومن أجل تمكين إجراء الانتخابات بشكل صحيح.

ولفتت إلى أن قوات الشرطة المنشرة ستكون علنية وسرية لمنع أي نشا غير قانوني يضر بنزاهة الانتخابات.

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