الاحتلال يمنع شق طريق زراعية غرب يطا

الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شق طريق زراعية تخدم المواطنين في عدة خرب غرب يطا .

وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، ان قوات الاحتلال منعت المواطنين في منطقة العمد غرب بلدة يطا، من العمل على شق الطريق الواقعة جنوب شرق مستوطنة "عتنائيل"، مبينا أنها المرة الثانية التي يتم فيها ايقاف العمل في الطريق.

الجدير ذكره، ان مناطق مسافر يطا، مستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، ويمنع المواطنون من استصلاح اراضيهم او شق طرق زراعية، او البناء، بذريعة انها "مناطق عسكرية".