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5 عوامل تزيد احتمال كسور العظام

الإثنين 08 أبريل 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 عوامل تزيد احتمال كسور العظام


وكالات / سما /

عندما تتعرّض العظام لضغط أكبر من قدرتها على التحمل تصاب بشرخ أو بكسر. وهناك عوامل صحية تؤدي إلى ضعف العظام ونقص كثافتها أو ما يُسمّى "الهشاشة" ما يزيد احتمال الإصابة بالكسور، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

* قلّة التمارين وتمضية معظم الوقت جلوساً.

* التقدم في السن من عوامل زيادة الهشاشة والترقق، ما يجعل الإنسان عرضة لكسر مع كل سقوط أو إصابة.

* مرض الانسداد الرئوي المزمن من العوامل التي تزيد احتمال الكسور وخاصة عظام الورك.

* التدخين من العوامل التي تزيد ترقق العظام، وهناك أدلة على خطورة على العظام إذا بدأ الإنسان التدخين في سن المراهقة، أو استمر في التدخين لمدة 30 سنة.

#العظام #كسور

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