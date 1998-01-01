‫هل يتعارض الحمل مع السفر؟‬

وكالات / سما /

يسود لدى الكثير من النساء اعتقاد بأن ‫الحمل يتعارض مع السفر لخطورته على صحة الأم والجنين. فما مدى صحة هذا ‫الاعتقاد؟

‫يقول الدكتور يان بيتر زيدنتوبف: من حيث ‫المبدأ لا يتعارض الحمل مع السفر، ولكن يتعين على الحامل الانتباه لبعض ‫النقاط كي لا تواجه متاعب صحية تفسد متعة السفر.

‫وأوضح أخصائي أمراض النساء الألماني أن أفضل توقيت للسفر هو الثلث ‫الثاني من الحمل، أي بين الأسبوع 12 و24 حيث تكون متاعب الثلث ‫الأول من الحمل كالغثيان والتعب قد تلاشت، كما أن الجسم لا يكون مثقلا ‫بعبء الحمل إلى حد كبير.

‫وأشار زيدنتوبف إلى ضرورة الانتباه لقواعد ولوائح السفر الخاصة ‫بشركات الطيران وشركات الملاحة البحرية؛ حيث لا تسمح بعض شركات الطيران ‫بسفر الحوامل اعتبارا من الأسبوع 36، وبعض الشركات لا تسمح بالسفر ‫اعتبارا من الأسبوع 28.

‫وتعد شركات الملاحة البحرية أكثر صرامة في هذا الشأن، حيث إنها لا تسمح ‫في الغالب بسفر الحوامل اعتبارا من أسبوع الحمل 24.

من جانبه أشار الدكتور كريستيان ألبرينغ إلى أن الحامل غالبا ما تعاني ‫من متاعب الأوردة، لذا فإن السفر بالقطار أو بالسيارة -الذي تتخلله ‫فترات توقف قصيرة- يعد أفضل من السفر بالطائرة.

‫‫وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أنه في حال الرحلات الجوية الطويلة ‫ينبغي استشارة الطبيب المعالج أولا، حيث قد يكون من المفيد أخذ حقنة ‫للحيلولة دون تخثر الدم.

التطعيمات

‫وأشار معهد روبرت كوخ الألماني إلى أن التطعيمات تمثل إشكالية بالنسبة ‫للحامل التي ترغب في السفر، حيث لا يجوز تلقي تطعيمات معينة ‫كاللقاحات الحية ضد الحمى الصفراء مثلا، ولكن يمكن تلقي تطعيم ‫ضد التهاب الكبد الوبائي A.

‫كما ينبغي على الحامل تجنب السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا، فعلى ‫الرغم من إمكانية علاجها خلال الحمل فإن العدوى قد تتسبب في حدوث ‫مضاعفات لدى الأم والجنين على حد سواء.

‫قواعد غذائية‫

‫بدورها شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية الالتزام ببعض ‫القواعد الغذائية أثناء السفر لتجنب أمراض الجهاز الهضمي، أبرزها ‫طهي الطعام جيدا وغسل الفواكه وتقشيرها والتخلي عن الأطعمة المحتوية على ‫البيض النيئ، مع شرب الماء من زجاجات محكمة الغلق بدلا من ماء الصنبور.

‫وبشكل عام ينصح الدكتور زيدنتوبف الحوامل بتجنب حمامات الشمس المكثفة والأنشطة السياحية الخطرة كالغوص والتجول على ارتفاع يزيد على 2500 متر ‫بسبب نقص الأوكسجين. كما ينبغي على التخلي عن حمامات الساونا في ‫حال المعاناة من مشاكل بالدورة الدموية.

ومن المهم أيضا استشارة الطبيب المعالج بشأن الأدوية التي يجوز ‫اصطحابها أثناء السفر، مع مراعاة اصطحاب كريم واق من الشمس ذي مُعامل ‫حماية "SPF" عال لتجنب الإصابة بحروق الشمس.