  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

لماذا تريد غوغل السيطرة على الإنترنت؟

الإثنين 08 أبريل 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تريد غوغل السيطرة على الإنترنت؟


وكالات / سما /

تستخدم غوغل مليارات الدولارات التي تحصل عليها من أنظمتها السحابية لشراء الكابلات البحرية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت.

فقد أعلنت الشركة في فبراير/شباط الماضي عزمها المضي قدما في تطوير كابل كوري Curie، وهو خط بحري جديد يمتد من كاليفورنيا إلى تشيلي. وهو أول كابل خاص عابر للقارات يتم بناؤه من قبل شركة كبرى غير عاملة في مجال الاتصالات.

وتعتبر هذه خطوة متقدمة لغوغل في مشروع الاستحواذ على الإنترنت، فقد مولت عددا من الكابلات داخل القارة بالفعل، وكانت واحدة من أوائل الشركات التي تبني خطا بحريا خاصا بالكامل.

وتثير الحركات الأخيرة القلق بالتأكيد. فاستحواذ شركة تقنية كبيرة على العمود الفقري للإنترنت له تداعيات بعيدة المدى. فبالرغم من أن هذا يعني مزيدا من السرعة وربما خدمات أفضل ولكنه في نفس الوقت سيكون مدخلا لانتهاك الخصوصية وجمع المعلومات.

يتكون الإنترنت من سلسلة من الأنابيب تربط أجزاء الشبكة المختلفة، وتوشك غوغل أن تمتلك عددا كبيرا من هذه الأنابيب (حوالي 10433 أنبوبا) عند اكتمال مشروع كابل كوري في وقت لاحق من هذا العام.

وإذا أضفنا لها الكابلات المشتركة التي تملكها غوغل مع فيسبوك وأمازون وميكروسوفت، فإن المجموع يصل إلى 63605 أميال.

وتدل هذه الأرقام على استحواذ مزودي المحتوى على أكثر من نصف إجمالي الطلب على التردد العريض عام 2017.

وقد ارتفع استخدام بيانات مزود المحتوى من أقل من 8% إلى ما يقرب من 40% في السنوات العشر الماضية.

يُذكر أن الإحصائيات أقل بكثير في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الدول المتقدمة المتعطشة لمحتوى الفيديو والتطبيقات السحابية هي الدافع وراء استحواذ شركات التقنية على الإنترنت.

فقد استخدمت الهند 4.977 ميغابايت في الثانية فقط من النطاق الترددي الدولي عام 2017. بينما استخدمت الولايات المتحدة 4.960.388 ميغابايت في الثانية نفس العام.

وبينما نتطلع إلى الغد، نحتاج أن نبدأ في سؤال أنفسنا عن شكل الإنترنت في المستقبل عندما تتحكم خدمات المحتوى التي تستحوذ بالفعل على الكثير من انتباهنا على العمود الفقري للإنترنت أيضا.

#الإنترنت #غوغل

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: احتلال قطاع غزة خيار قائم و هنية و السنوار يعرفان ذلك جيدًا..

صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة

مصادر أمنية اسرائيلية : استثمرنا كثيرا في الانقسام وتصريحات نتنياهو تضر بنا وبالوسطاء العرب

الزق : فصل غزة مخطط قديم والمرحلة الحالية الأخطر

الجيش الليبي: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في العاصمة طرابلس

الاحتلال يفرض حصار شاملا على الضفة وغزة

24 ساعة حاسمة في مستقبل نتنياهو السياسي تحددها غزة ..د. عبير عبد الرحمن ثابت

الأخبار الرئيسية

حماس تكشف لميلادينوف لماذا أطلقت صاروخا على "تل ابيب" قبل أسبوعين؟

الاطر النقابية الطبية : تعليق جزئي للعمل في مشافي غزة

نتنياهو يزعم : عباس يريد استعادة القطاع على حساب دمنا

الاحتلال يرفض التفاوض حول قضايا الأسرى المركزية ويتنصل من اتفاقاته

بعد محاولة اختطاف.. مصادر :القاهرة نقلت مطالب أمنية متبادلة بين إسرائيل وحماس وهي كالتالي ..